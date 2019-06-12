Yozgat il ekonomi toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında il ekonomi toplantısı yapıldı.
Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, Yozgat'ın kalkınmakta ve kalkınma yolunda mücadele veren bir şehir olduğunu söyledi.
İşbirliği ile yapılan işlerin daha başarılı olduğunu anlatan Çakır, "Bizim daha çok küçük işletmelerimiz var. Her zaman işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu toplantılar önemli, zaman zaman bir araya gelmemiz önemli. Karşılıklı diyalog içerisinde eksiğimizi fazlamızı görmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen de il genelinde sanayi yatırımları ve işletmeler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, işletmelerin sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.