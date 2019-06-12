Yozgat il ekonomi toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında il ekonomi toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, Yozgat'ın kalkınmakta ve kalkınma yolunda mücadele veren bir şehir olduğunu söyledi.

Çakır, bir şehri kalkındıracak olanın insanın olaylara bakış açısı, ortak iş yapma ve ihtiyaçları beraber değerlendirme kültürü olduğunu ifade ederek, "Bizim bu anlamda, devlet olarak da Yozgatlı olarak da hepimizin birbirimizi desteklemesi gerekir. Artık kabuğu kırma zamanı, kendimizi biraz daha geliştirme dönemi geldi, belki geçmek üzeredir. Anadolu'ya baktığımız zaman aslında devlet, Yozgat'a büyük yatırımlar yapmış yapmaya devam ediyor. Hızlı tren yolu bitmek üzere, havaalanı yapılıyor, orta ölçekli, küçük ölçekli yatırımlar gelmiş. Tarım ve hayvancılık alanında da imkanlarımızı zorlamamız gerekiyor." dedi.

İşbirliği ile yapılan işlerin daha başarılı olduğunu anlatan Çakır, "Bizim daha çok küçük işletmelerimiz var. Her zaman işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu toplantılar önemli, zaman zaman bir araya gelmemiz önemli. Karşılıklı diyalog içerisinde eksiğimizi fazlamızı görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen de il genelinde sanayi yatırımları ve işletmeler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, işletmelerin sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.