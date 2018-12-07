Yozgat beyaza büründü

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Kentte dün başlayan yağmur, gece kara çevirdi. Yozgatlılar sabaha beyaz örtü ile uyanırken, işe giden vatandaşlar araçlarındaki karı temizledi.

Belediye ekipleri kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Okula giden öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Kar yağına sevindiklerini belirten vatandaşlardan Olgun Özer, kar yağışını beklediklerini, karın bereket olduğunu söyledi.

Torunlarını okula getiren Nuriye Özer de "Yozgatımıza kar yağdı. Kar yağışına sevindik, kar yağışı berekettir." dedi.

Öğrenciler ise kar yağışına sevindiklerini ve kartopu oynayıp eğlendiklerini ifade etti.