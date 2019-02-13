Yozgat Belediye Başkanı Arslan, bağımsız aday oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde aday gösterilmeyen Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bağımsız aday olarak seçime gireceğini bildirdi.

Açıklamasında, 5 yıldır Yozgat'a hizmet etme gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bana sizlere hizmet etme ve eserler bırakma imkanı nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükürler ediyorum. Ayrıca yine bu görevi yapmama, sizlere hizmet etmeme sebep olan ve hep desteklerini arkamda hissettiğim çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yine aynı şekilde Ak Parti Genel Merkez ve Yozgat teşkilatlarına da teşekkürü borç biliyorum. Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır. Yozgat halkının şahsıma göstermiş olduğu takdir ve teveccühün her türlü makamın üzerinde olduğunun da şuurundayım. Hemşehrilerimizin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ediyorum."