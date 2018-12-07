Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni yılda açılacak

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni yılın başlarında hizmete gireceğini bildirdi.

Başer, inşaatı yüzde 99 oranında tamamlanan ve açılış için gün sayan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başer, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 2019 yılının başlarında hizmete gireceğini söyledi.

Binanın yüzde 99 oranında tamamlandığını ve tefrişat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Başer, "Burada Yozgatlı kardeşlerimiz şifa bulacaklar. Yalnız Yozgatlı kardeşlerimiz değil çevre illerden gelen vatandaşlarımız da hastanemizden yararlanacaklar." dedi.

Başer, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Aziz Ahmet Surel ve hastane personeliyle bir araya geldi.

Başhekim Surel ve hastane personellerini tebrik eden Başer, "Yozgat, şehir hastanesi ve üniversite hastanesiyle sağlık üssü olacak. İnşallah hastalarımız il dışına sevk edilmeden burada şifa bulacak. İl dışından da Yozgat'a hasta gelecek." diye konuştu.

Başer'e inceleme ve ziyaretlerinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin eşlik etti.