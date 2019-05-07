Yörük derneklerinden belediye başkanlarına ziyaret

KONYA (AA) - Konya’da faaliyet gösteren Yörük derneklerinin temsilcileri, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen ilçe belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Derneklerin temsilcileri, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Uğurlu, Yörük dernekleri temsilcileri olarak bölgelerindeki yerleşim yerlerinde görev yapan başkanlara hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinde seçilen başkanlarımıza görevlerinde başarılar diledik. Bu seçimlerin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bölgemizde yapacağımız her türlü kültürel aktivite ve şenliklerde başkanlarımızdan destek sözü aldık. İlerleyen günlerde diğer belediye başkanlarımızı da ziyaret edeceğiz."

Dernek başkanları, Ilgın'da Ziraat Odası Başkanlığına ve yeniden Olukpınar mahalle muhtarı seçilen Ahmet Kara’ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere Ilgın Büyükoba Yörükleri Dernek Başkanı Şenel Gümüş, Ilgın Çobankaya Yörükleri Dernek Başkanı İrfan Eser, Ilgın Dığrak Yörükleri Dernek Başkanı Murat Uğurlu, Selçuklu Yörük Türkmen, Kunder Başkanı Abdil Ateş ve AKYÖRDER Başkanı Mehmet Yaşar Örs katıldı.



