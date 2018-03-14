Yöneticiler üniversitelileri dinledi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 9. Vali-Belediye Başkanı-Rektör, Öğrenci Buluşması düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, valilik, belediye ve üniversite rektörlüğü işbirliğiyle düzenlenen Vali-Belediye Başkanı-Rektör, Öğrenci Buluşması etkinliğinin dokuzuncusu, üniversite bünyesindeki Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Etkinlikte Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun da aralarında bulunduğu kurum amirleri, üniversite öğrencilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Etkinlikte söz alan öğrenciler, yurt, çevre, ulaşım ve sağlık konularındaki şikayet ve isteklerini yetkililere aktardı.

Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesindeki en büyük etkeninin gençler olduğuna işaret ederek, düzenlene bu etkinlikle gençlerin beklentilerini ve sorunlarını dinlemek istediklerini söyledi.

Etkinlik sonunda Vali Şimşek, Rektör Kar tarafından sosyal medyada yapılan en iyi fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere kitap hediye etti.