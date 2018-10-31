Yolcu otobüsünde kaçak silah ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir yolcu otobüsünde arama yapan polis, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine giden bir yolcu otobüsü, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında durduruldu....