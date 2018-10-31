Yolcu otobüsünde kaçak silah ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir yolcu otobüsünde arama yapan polis, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine giden bir yolcu otobüsü, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında durduruldu.
Sürücünün belgeleri ve diğer evrakları kontrol edildikten sonra yolcuların kimlik kontrolleri yapılmaya başlandı.
Bu sırada hareketlerinden şüphelenilen Mehmet S'ye ait valizleri açan polis, 20 kaçak tabanca ele geçirdi.
Mehmet S, polis ekiplerince gözaltına alındı.