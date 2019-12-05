Son Dakika

Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Akın Çetin (26) idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAL...

Genel 05.12.2019, 20:23
Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akın Çetin (26) idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracıyla çarpıştı.

Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#Kırıkkale #trafik kazası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@