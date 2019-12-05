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Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Akın Çetin (26) idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAL...
Genel 05.12.2019, 20:23
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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