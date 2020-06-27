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YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)’YE GİRECEK OLAN ADAYLAR İÇİN FARKLI DERS KONULARINDAKİ SINAV İPUÇLARI BİLLBOARDLARA ASILDI.

Genel 27.06.2020, 00:57
YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından
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Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.

Arı’nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.

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