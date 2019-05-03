"Yılın ilk çeyreğinde 210 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık"

İSTANBUL (AA) - DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin her köşesine yaygın 753 şubede 14 bini aşan çalışanın katkısıyla 210 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını bildirdi.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğinde net kârı 517 milyon TL olurken, bankanın aktifleri 2019 yılının ilk çeyreğinde 210 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 2019 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin her köşesine yaygın 753 şubede 14 bini aşan çalışanın katkısıyla 210 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirtti.

Ateş, aynı dönemde, zorlu koşullara rağmen, kredi büyümesinde yüzde 19 gibi sektör ortalamasının üzerinde bir artış gösterip toplamda 178 milyar TL’ye ulaşarak ekonomik verimliliğe önemli oranda katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Bankacılık hizmetlerini Anadolu’nun en uç köşelerine kadar ulaştırma vizyonu doğrultusunda, şube ağını yaygınlaştıran ender bankalar arasında yer aldıklarını aktaran Ateş, kırsalda açtıkları tarım odaklı yeni şubelerle çiftçinin ihtiyaç duyduğu her bölgede varlıklarını ve desteklerini sürdürerek istihdama katkı sunduklarını vurguladı.

Ateş, yılın ilk çeyreğinde elde ettikleri performansla pazardaki güçlü konumlarını koruduklarını dile getirerek, bankanın aynı dönemde net kârının 517 milyon TL olarak gerçekleşmesinin yanında mevduatını geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 25 artırarak 145 milyar TL’ye, müşteri sayısını ise 12,9 milyon kişiye ulaştırdığını belirtti.

- fastPay Türkiye çapında hızla yaygınlaşıyor

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Ateş, şube sayılarını artırırken eş zamanlı olarak fiziksel ve dijital kanallarda müşteriye temas ettikleri tüm noktaları birbirine entegre ettikleri "fijital" stratejiyi de operasyonlarının merkezine yerleştirdiklerini ifade etti.

Ateş, Türkiye'deki tüm banka kullanıcılarının faydalanabileceği ilk dijital cüzdan olarak geliştirdikleri fastPay ile bu anlamda önemli iş ortaklıkları hayata geçirdiklerini aktardı.

Belbim ile sundukları İstanbulkart'a fastPay üzerinden her yerde masrafsız yükleme avantajının yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda marka, üye iş yeri ve elektrik dağıtım şirketiyle de güçlerini birleştirdiklerini, böylece kullanıcıların diledikleri bankanın kredi kartını fastPay'e tanımlayarak fatura ödemelerinde indirim imkanından yararlanabildiğini belirten Ateş, bu adımla Türkiye’de finansal kapsayıcılık vizyonuna önemli oranda öncülük ettiklerini kaydetti.

Ateş, son olarak Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle Türkiye'yi ilk kez nakitsiz stadyum konseptiyle tanıştırdıklarına işaret ederek, "Türk sporunun ana finansörü olan futbolu ve dolayısıyla tüm alt branşları desteklemeyi 20 yıldır sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu proje vesilesiyle ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi inşa etmemize olanak sağlayacak bir yolun ilk taşlarını dizmiş, aynı zamanda taraftarlar için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde akıllı, hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaratmış olduk." ifadelerini kullandı.





- Çiftçiye köy köy sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitimi





Hakan Ateş, "Çiftçinin Yüzü Gülsün Diye" mottosuyla başladıkları projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyada tarımın başladığı topraklar üzerindeyiz. Bu bereketi bilgiyle ve teknolojiyle beslemeyi, Türkiye'nin her yerindeki üreticimizin hayatına temas etmeyi 17 yıldır önceliğimiz olarak görüyoruz. Etkinlik kapsamında ilk etapta Trakya'da 5 ilçe ve 9 köyde 9 bin çiftçimize ulaşacak, devamında ise İzmir, Aydın ve Manisa’da üreticilerle buluşacağız. DenizBank var oldukça, çiftçimizin işine değer katmak ve sektöre nitelikli finansal hizmet sunmak ülkemize karşı ödevimiz ve sosyal sorumluluğumuz olmaya devam edecek."

Açıklamada verilen bilgilere göre, dijital alandaki faaliyetlerinin yanı sıra milli mesele olarak ele aldığı tarımda 1,2 milyonu aşan üreticiye sağladığı 13 milyar TL’lik finansman ve yüzde 44 pazar payıyla özel bankalar arasındaki liderliğini sürdüren DenizBank, ilk çeyrekte bu alandaki faaliyetlerini de hız kesmeden devam ettirdi.

DenizBank, Anadolu’nun en uç noktalarında açılan tarım şubelerinin yanı sıra yine aynı alanda tamamlayıcı bir girişim olarak, AXA Sigorta ve Önder Çiftçi Projesi’nin katılım ve destekleriyle, İstanbul ve Tekirdağ’ın köylerine "Mobil Tır"ı ile ulaşarak çiftçiye ilk elden sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitimleri vermeye başladı.