Yıldız Dağı'na yatırımlar sürecek

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turizm Haftası nedeniyle Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programa katılan Ayhan, ressam Hamdi Öner’in eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kültür ve Turizm Sivas' projesinin tanıtımının gerçekleştirildiği programda konuşan Ayhan, Sivas'ı turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtti.

Sivas'ın 50’ye yakın proje ile turizmde gözde bir şehir olacağını vurgulayan Ayhan, "Küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratacağız. Kültür ve Turizm Sivas projesi bu alanlarda yapılacak tüm çalışmaları bir arada görmemiz adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta açılması planlanan müzeler hakkında da bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

“Müze Kenti Sivas ile turizmin önemli alanlarından biri müzecilik olacak. Tematik müzeler kuracağız. Aynı zamanda bu müzeleri şehrin ekonomisine de katkı sunacak ‘Yaşayan Müzecilik’ anlayışı ile tasarlıyoruz. 'Haralar Bölgesi Eko-Turizm Bölgesi' projesi bu anlamda çok önemli. Farklı konseptlerin bir arada bulunacağı bu projede bölgenin tarihine vurgu yapan bir 'Savaş Atları Müzesi' kuracağız. ‘Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ yine sadece şehrimiz için değil ülkemiz adına müzecilik açısından önemli bir çalışma. Burada yine canlı bir yapı kuruyoruz. Müzede, sergi alanları, satış mağazaları, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları da oluşturuyoruz. Tarım Müzesi, Gastronomi Müzesi projeleri ile müzecilik anlamında yelpazemizin oldukça genişleyeceğine inanıyorum. Bu şekilde müze denilince akla ilk gelen illerden biri Sivas olacak."

Sivas'ın kış turizmine yönelik planlarını da açıklayan Ayhan, “Kış ve Sivas kelimelerinin ülkemizde eş anlamlı olarak görüldüğünü hepimiz biliyoruz. Biz bu bakışı, kış turizmi ile canlı bir ekonomiye dönüştüreceğiz. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezimizin potansiyelini artırıp 12 ay boyunca aktif olan bir tesis haline getireceğiz. Ulusal ve uluslararası kayak organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Kış turizmi ve termal turizmi beraber sunacağımız ve dünyada çok az örneği olan bir konsept üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yazın spor kulüplerinin kamp yapması için sahalar, idman alanları oluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Turizm alanında kente yapılacak diğer projeler hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, Kalkım Balıklı Kaplıcası’nın önümüzdeki süreçte hayata geçirileceğini, imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.