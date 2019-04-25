Yiğiner'den Çubuk Belediyesi ve şehit ailesine ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile şehit Yener Kırıkcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Yiğiner, ziyaretinde Demirbaş'a, futbolcuların imzaladığı 06 numaralı ve "Baki Demirbaş" yazılı forma, sarı-lacivert özel yapım tespih ve çiçek hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ankaragücü benim için çok değerlidir. Hem Ankaragücü'nü hem de Çubukspor'un maçlarını zaman buldukça izlemeye gidiyorum. Sizlerin yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek ve değiştirmek için inşallah yoğun gayretler içinde olacağız. Görev süremiz boyunca eşit hizmet anlayışı ile vatandaş odaklı hizmet verirken, esnaf ve sanatkarlarımıza da her zaman kapımız sonuna kadar açık olacaktır."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de Ankara halkının, takımlarıyla iç içe olmasının şehir için çok pozitif bir durum olduğuna dikkati çekti.

Yiğiner, şunları kaydetti:

"Baki Demirbaş'ın Çubukspor ve Ankaragücü sevgisini biliyoruz. Çubukluların Ankaragücü sevgisini biliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar Çubukspor'a destek olmaya çalışıyoruz. Yakaladığımız sinerji ile el birliğiyle takımımızı hep beraber yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Sayın Baki Demirbaş, gerek projeleri gerek destekleriyle ilçede sporu ileriye taşıyacaktır. İlçenin her yönden gelişmesinde büyük rol oynayacaktır. Yapacakları ve gerçekleştirecekleri hizmetlerle Çubuk'un takdirini kazanacaktır. Esnaf ve sanatkarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde gösterecekleri yakın ilgi ve destekten ötürü şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımızı tebrik ediyor, başarılı hizmetler temennisi ile görevinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- Şehit ailesine taziye ziyareti

Yiğiner daha sonra beraberindekilerle, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın, Akkuzulu Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailesinin acısını kendi acıları olarak gördüklerini dile getiren Yiğiner, şehidin ailesi kadar kendi ciğerlerinin de bir kez daha yandığını kaydetti.

Kendisinin Çubuklu olduğunu hatırlatan Yiğiner, "Çubuk 73 şehit ve 35 gazisiyle terör olaylarında ülkemizin en çok şehit veren ilçesidir. Bu topraklar vatanını seven, milletini seven insanların yaşadığı topraklardır. Ailelerimizle birlikte huzur, güven içinde yaşayabiliyorsak, bu aslan parçaları sayesindedir. Şehitlerimizin sayesinde bu kadar rahat nefes alıyoruz. Başta ailesine olmak üzere, Çubuk'umuzun, ülkemizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.