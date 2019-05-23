Yetiş Bacım Derneği'nden tekerlekli sandalye yardımı

ANKARA (AA) - Avusturya Viyana Yetiş Bacım Engelsiz Yardımlaşma Derneği, Mamak ilçesinde bedensel engelli Selim Akdağ'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Mamak Belediyesince Abidinpaşa ve Peyami Sefa mahallelerinde iftar programı düzenlendi.

Programda Dernek Başkanıve Belediye Başkanı, Akdağ'a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Köse, hayırlı bir işe vesile oldukları için Ada'ya teşekkür ederek, "Sağlıklı toplumlar engellilerine sahip çıkan toplumdur. Yerel yönetimler olarak bizim görevimiz engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına yardımcı olmaktır. Belediye olarak fiziki şartları iyileştireceğiz." dedi.

Ada ise ilk duraklarının Gaziantep olduğunu anlatarak, "Sonra Aksaray, ardından Ankara oldu. Bundan sonra Düzce ve Kayseri'ye gideceğiz. Avusturya'dan ülkemizle gönül bağı kurduk. Derneğimizin bütün üyeleri kadınlardan oluşuyor. Kadının gücü diyoruz. Bize gönlünü açarak, böyle bir organizasyona vesile olan Mamak Belediye Başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.