Yetim çocuklar ve aileleri iftarda buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

İHH Nevşehir Yetim Birimi tarafından Nevşehir’de tespit edilen çocukların yakınlarıyla birlikte katıldıkları program, Nevşehir Konağı'nda gerçekleştirildi.

Çocukların çeşitli oyunlar oynadığı, yüz boyama ve renkli etkinliklerin düzenlendiği programda, çocuklar iftar vaktine kadar gönüllerince eğlendi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan İHH Nevşehir Dernek Başkanı Baki Öncel, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar programında yetim çocuklar ve yakınlarının ağırlandığını belirtti.

Yetim çocukların sosyal hayatlarına renk katmak amacıyla dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Öncel, "Dinimizin gerekleri çerçevesinde yetim çocuklara sahip çıkılması gerekiyor. Bizler de dernek olarak, bu çocuklarımızın neredeyse tamamına sponsor oluyoruz. Eğitim giderleri başta olmak üzere, gıda desteği ve bayramlarda kıyafet hediyelerimizi kendilerine ulaştırıyoruz. İftar programında da her yıl buluşarak, onların güzel vakit geçirmesine imkan sunuyoruz, moral veriyoruz." dedi.

İlahi dinletilerinin sunulduğu programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli de katıldı.

