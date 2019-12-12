Yerli ırk köpekler Nevşehir'deki JAKEM'de eğitiliyor

NEVŞEHİR(AA) - Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında faaliyete başlayan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (JAKEM) Köpek Eğitim Bölük Komutanlığında, yabancı ırk "pointer" "malinois", "golden", "labrador"un yanı sıra yaklaşık 1 yıldır ana vatanı Trabzon olan "Zerdava" ve Mersin Tarsus yöresine ait "Çatalburun" türü yerli köpekler de eğitiliyor.

Uluslararası kabul gören kalite ve nitelikte eğitim verilen JAKEM'de, yerli ırk köpekler gözlerini dünyaya açtıktan itibaren çeşitli eğitimlerden geçiriliyor.

Soy kütüğü tescilli damızlık köpeklerden üretilen ve doğumdan itibaren yaklaşık 2 ay eğitime tabi tutulan yavrular daha sonra kabiliyetlerine göre sosyalizasyon, grup ve branş özelliğine yönelik farklı süreler boyunca eğitiliyor.

JAKEM Eğitim Parkuru'nda, eğitici uzman personel ile her gün eğitim ve tatbikata katılan köpeklerin, yeterli seviyeye ulaştıklarında görev alacakları birliğe sevki yapılıyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde görev yapan köpekler 9 yaşına ulaşınca emekli ediliyor.

Yerli ırk köpeklerin emniyet güçlerine destekte kullanılması amacıyla çalışma da yürütülen merkezde, "Zerdava" uyuşturucu, "Çatalburun" ise patlayıcı madde aramalarında eğitim alıyor. Köpekler, eğitimlerinin ardından, yurdun çeşitli yerlerinde görev yapacak.

Farklı yerli ırk köpekler için AR-GE çalışması yapılıyor

Köpek Eğitim Kurs Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı, "Zerdava" ve "Çatalburun" türü köpeklerde gerekli faydanın sağlanmasının ardından Kars çoban köpeği, Kangal, Aksaray malaklısı, tazı ve zağar köpeklerinin de eğitimi için Ar-Ge çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Köpeklerin insana göre 55 kat daha iyi koku alma, 5 kat daha iyi görebilme, 8 kat daha iyi duyma özelliğine sahip olduğuna dikkati çeken Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Zaman içinde bu yetenekleri onları, insan hayatını farklı alanlarda kolaylaştıran unsur olarak karşımıza çıkarmıştır. JAKEM'de yürütülen çalışmalar kapsamında, emniyet ve asayiş hizmetlerinde yerli ırk köpeklerin, görev köpeği olarak kullanılması maksadıyla çalışmalar yapılmıştır. Halihazırda yerli ırk köpeklerden zerdava ve çatalburun köpeklerinin eğitimi devam etmektedir. Zerdava için yavru eğitiminin bitmesinin ardından 14, çatalburun için ise 16 hafta branş eğitimi düzenleniyor."