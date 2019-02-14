"Yerel seçimleri zaferle taçlandıracağız"

ESKİŞEHİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Beraber çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu süreci beraberce, çok başarılı bir şekilde geçireceğiz. 31 Mart'taki yerel seçimleri zaferle taçlandıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Selçuk, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'e tedavi gördüğü hastanede "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Daha sonra AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Selçuk, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı yaşanacak zaferin nişanelerini gördüklerini belirtti.

Eskişehir'de seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"31 Mart akşamı Eskişehir inşallah Büyükşehir Belediyesine kavuşacak. Çünkü AK Parti milletin kendisi demektir. AK Parti belediyecilikte en önde giden partidir. AK Parti 'çalışmak ve üretmek' demek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 31 Mart akşamı bu zaferi yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hep beraber çalışacağız. Beraber çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu süreci beraberce, çok başarılı bir şekilde geçireceğiz. 31 Mart'taki yerel seçimleri zaferle taçlandıracağımıza inanıyoruz."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a ziyaretlerinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay eşlik etti.