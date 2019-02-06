Yerel seçimlere doğru

KONYA (AA) - Kulu Belediye Başkan adayı Galip Polat, "Yarım saatte aldığım adaylık kararında vatandaşın katkısı çok büyük" dedi.

Düzenlediği toplantıda seçilmesi halinde ilçede yapacaklarını anlatan başkan adayı Polat, "Konum olarak ülkemizin çok iyi yerinde bulunan ilçemizin çok daha iyi yerlerde olması gerek bizde bunun için çalışacağız, başkanlık dönemimizde haftanın üç günü vatandaşlarımızla beraber olacağız sorunları anında halletme yoluna gideceğiz. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına her şeyi yapacağız." dedi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Öte yandan seçim çalışmalarını sürdüren diğer aday KUGİAD Başkanı İsa Çakmak da, "Temennimiz birlik ve beraberlik içerisinde kavgasız bir seçim geçirilmesini istiyoruz, kazananın Kulu olmasını istiyoruz." diye konuştu.