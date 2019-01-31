Yerel seçimlere doğru

ANKARA (AA) - Millet İttifakı Gölbaşı Kadın Komisyonu tarafından kaynaşma ve dayanışma toplantısı düzenledi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde kadınlara çok güvendiğini belirten Yavaş, "Önce sizlere güveniyorum. Kazandıktan sonra da eşime güveniyorum. Elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Bir kişinin eline bırakmayacağız. Eşime de bırakmayacağız. Çünkü bir kişinin yükü çok fazla, hep beraber paylaşarak yapacağız." dedi.

Pogramda, Mansur Yavaş’ın proje danışmanlarından Ebru Güngör de katılımcılara yapılması planlanan projeleri sinevizyon eşliğinde anlattı.

Toplantıya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Çınar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nevin Arar, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Asiye Yıldırım, İYİ Parti Gölbaşı Aile ve Kadından Sorumlu Komisyon Üyesi Havva Eldekçi, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyesi Sevgi Yalav ile partili kadınlar katıldı.



