Yenimahalle'ye 100 bin ton asfalt

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince bu yıl ilçede 100 bin ton asfalt çalışması yapılması hedefleniyor.

Geçen sene 85 bin 106 ton asfalt çalışması yapan belediyede bu yıl da Fen İşleri Müdürlüğünündeki 260 kişilik personel hasara uğrayan yollar ve kaldırımların düzenlenmesine yönelik çalışmalara hız verdi.

Belediye bu yıl 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 150 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenleme çalışması hedefliyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde alt yapı hizmetlerinin hava şartları elverdiği sürece kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Yenimahalle yaza bomba gibi girecek. Bir yandan yeni tesis projelerimiz, diğer yandan asfalt, kaldırım, yol açma çalışmalarımız, öte yandan yeni park yapımı aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz yaz ayları geldiğinde yollarımızda, kaldırımlarımızda sorun yaşamayacak, pırıl pırıl parklarımızda ve sosyal tesislerimizde güzel havanın tadını çıkaracak." diye konuştu.