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Yenimahalle'de parklardaki belediye görevlilerine "uyuşturucuyla mücadele" eğitimi
ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi.Narkotik uzmanları, Nazım Hikmet Kongre ve...
Genel 10.12.2019, 12:21
ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yetkilileri, Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi.
Şubenin çalışmaları hakkında belediye çalışanlarına kısa bir sunum yapan yetkililer, "Bizler çok çalışıyoruz ancak Ankara’nın yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sizlerle iş birliği yapmak, uyuşturucu illetinin kökünü kazımamıza büyük fayda sağlayacak." dedi.
Görev yerlerinde yaşadıkları, gözlemledikleri bazı olayları yetkililerle paylaşan belediye personeli de narkotik ekiplerine ellerinden geldiğince destek sağlayacaklarını ifade ett
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