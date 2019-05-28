Yenimahalle'de KPSS eğitim kampı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim kampı başladı.

Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, kampı ziyaret ederek sınav öncesi memur adaylarına başarılar diledi.

Yaşar, "KPSS için her yıl bu eğitimleri veriyoruz. Geçen yıllarda adaylar bu eğitimlerimizden ciddi fayda sağladı. İnşallah bu 12 gün sizler için de yararlı olacaktır. Şimdiden hepinize sınavda da hayatta da başarılar diliyorum." dedi.







