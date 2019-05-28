Yenimahalle'de KPSS eğitim kampı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim kampı başladı.
Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, kampı ziyaret ederek sınav öncesi memur adaylarına başarılar diledi.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim kampı başladı.Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, kampı ziyaret ederek sınav öncesi memur adaylarına başarılar diledi.Yaşar, "KPSS için her yıl...
ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) eğitim kampı başladı.
Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, kampı ziyaret ederek sınav öncesi memur adaylarına başarılar diledi.