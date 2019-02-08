Yenimahalle'de kan bağışı çalışmaları

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, kan bağışının önemine dikkati çekmek için Türk Kızılayı ile iş birliğinde "Kan bağışı etkinliği" gerçekleştirdi.

Kan bağışında bulunmak isteyen belediye personeli ve vatandaşlar, kan vermek için seferber oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, duyarlı vatandaşlara ve personele teşekkür ederek, "Kök hücre donörü olarak bir hayat kurtarsak bile bunun mutluluğu hepimize yeter. Bugün Yenimahalleliler olarak Türk Kızılayına kan vereceğiz. Yani hayat kurtaracağız. Yenimahalle'de sağlıklı yaşamı geliştirmek için 10 yıldır mücadele veriyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler da kan bağışının ne yazık ki istenilen seviyelere ulaşmadığını anlattı.

Türk Kızılayının 1957 yılından bu yana kan bağışı topladığını aktaran Güler, "2004 yılından bu yana da güvenli gönüllü, düzenli kan bağışçılarından kan bağışı alarak çalışmalarımızı ivmelenmiş şekilde sürdürüyoruz. O dönemlerde Türkiye çapında 300 binlerde kan bağışlanırken, bugün 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı yapılıyor. Ankara’ya baktığımızda da bu sayı 268 binlere ulaştı. Bu da Türkiye'de kullanılan kanın yüzde 90'ının Türk Kızılayı tarafından karşılandığını gösteriyor." diye konuştu.

Daha sonra Güler, Yaşar'a desteklerinden ötürü plaket sundu.

Etkinlik kapsamında 100 ünite kan ve 30 kök hücre bağışı yapıldığı belirtildi.



