Yenimahalle'de Afyonkarahisarlılar iftarı

ANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesinde, Afyonkarahisarlılar ve İlçeleri Dayanışma Derneği, Dinarlılar Derneği ve Sandıklılar Derneğince iftar programı düzenlendi.

İlkadım Salonu'nda gerçekleşen iftar programına katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonlu hemşehrileri ile aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirterek, ramazanın paylaşım, sevgi, hoşgörü, barış olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisarlılar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerman ise, Dumlupınar'a yapılan hizmete vesile olduğu için Başkan Yaşar'a teşekkür ederek, "Geçmişte hak ettiğimiz halde alamadığımız hizmetlerin bundan sonra verileceğine yürekten inanıyoruz." dedi.