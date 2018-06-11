Yenimahalle'de 15 ton elektronik atık toplandı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesinin geçen yıl başlattığı "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" Kampanyası kapsamında 40 okuldan 15 ton elektronik atık toplanarak geri dönüşümü sağlandı.

Yenimahalle Belediyesi, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve TBT Elektronik Geri Dönüşüm firması işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya ile anaokulundan liseye kadar her seviyede öğrenciye, elektrik ve elektronik eşyaların da atık olabileceği anlatılarak, içerdiği gerek tehlikeli gerekse kıymetli maddelerden dolayı mutlaka geri kazanılması gerektiği anlatıldı.

Temiz bir çevre ve gelecek için çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya bu yıl ilçe genelindeki 40 okul katılırken toplam 15 ton elektronik atık toplandı.

Kampanya kapsamında 4,6 ton elektronik atık toplayan İsmail Erez ilkokulu birinci, 2 ton elektronik atık toplayan Refika Aksoy İlkokulu ikinci, 1,5 ton elektronik atık toplayan Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu da üçüncü oldu.

Kampanyaya katılan her okula öğrenci başına düşen atık miktarına göre çeşitli ödüller verildi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından okullara 14 yazıcı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 projeksiyon cihazı, 6 hoparlör ses sistemi, 2 spor topları seti, masa tenisi ve satranç seti hediye edildi.

Ayrıca elektronik atık toplayan öğrencilere tohumlu saksı ve frizbi hediye edildi.