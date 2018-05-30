Yenimahalle Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesine bağlı YE-PA şirketi ile DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) arasında toplu sözleşme imzalandı.

İmza törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran ve Yaşar Neslihanoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Turan Kütükbaş, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

Belediye Başkanı Yaşar, yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden beri her işçinin alın terinin karşılığını hakkıyla vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Hiçbir kuruma ve kişiye borcumuz yok. Bugün bu sözleşmeyle sizlerin ikramiyelerinde, maaşlarında ve yardım ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca içeride bir ikramiyeniz var. Onu da bayramdan önce ödeyeceğiz ama herkes çalışacak. Çalışanın hakkını çalışmayana yedirmeyeceğim." dedi.

Genel-İş Başkanı Çalışkan ise işçilere emeğinin karşılığını verdiği için Yaşar'ı kutladığını söyledi.

Çalışkan, tören sonunda Belediye Başkanı Yaşar'a plaket takdim etti.

Sözleşmeye göre, personelin iş sınıfına göre taban maaşları 2 bin 621 lira 56 kuruş, tavan maaş ise 3 bin 688 lira 90 kuruş olarak belirlendi.