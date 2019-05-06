Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Akşener'e ziyaret

- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Akşener'e ziyaret
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ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile makamında görüştü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti.

Görüşmenin başında Akşener, Yaşar'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Akşener, basına kapatılan görüşmenin ayrıntılarını, yarın partisinin grup toplantısında paylaşacağı bilgisini verdi.


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