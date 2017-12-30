Yeni yıla doğru

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duruay, mesajında, yeni yılın iyilik ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Gölbaşı Belediyesinin projeleriyle yeni yıla damga vuracağını ifade eden Duruay, şunları kaydetti:

"Birçok hayal, 2018'de gerçeğe dönüşecek. 2017 yılı Gölbaşı'nın simgesi Mogan Gölü'nün temizlenmesi gibi uzun yıllar bizim için bir hayal olan projenin gerçeğe dönüşmesinin miladı oldu. İnşallah 2018 yılı içerisinde Mogan Gölü'nün temizliği tamamlanacak ve göl, eski temizliğine, berrak günlerine kavuşacak. Gölbaşı Belediyesi olarak, yeni yılda da daha güzel, daha modern bir Gölbaşı için gecemizi gündüzümüze katarak, hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. İnşallah, 2018 yılında Ankara'nın yükselen değeri Gölbaşı'nın her alanda cazibe merkezi olması için karşınızda olacağız."