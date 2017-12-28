Yeni yapılacak emniyet hizmet binası protokol töreni

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği ve Kayseri Şeker Fabrikası arasında 2018 yılında yapılması planlanan yeni emniyet hizmet binası için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu katıldı.

Vali Kamçı emniyet hizmet binasını Kayseri'ye kazandıracak Kayseri Şeker Fabrikasına teşekkür etti.

Gerek yerel yönetimlerin gerekse mahalli idarelerin güvenlik konusunda önemli yatırımlar yaptığını ifade den Kamçı, şunları kaydetti:



"Bugün hayırlı bir işe imza atıyoruz. Polisimiz, jandarmamız 24 saat gece gündüz çalışıyor. Bilindiğiniz gibi, Büyükşehir Belediyemiz iki polis merkezi yaptı. Melikgazi Belediyemiz yine devam ediyor, orayı da inşallah seneye açacağız. Şeker Fabrikamız sağ olsunlar, yönetim kurulu olarak karar almışlar, ilimize hediye edecekler.

Amacımız vatandaşın güvenliğini, karakolla olan işlerini yapılmasını sağlamak. O anlamda yönetim kurulu başkanımıza, üyelerine, çiftçimize teşekkür ediyorum."



