Yeni Samsung Galaxy Note9 Vodafone’da

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note9 akıllı telefonu satışa sundu. Ayrıca lansmana özel, Galaxy Note9 cihazları Vodafone Red’lilerin evlerine Scotty ile ulaştırıldı.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor.

Vodafone, geçen ay tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note9 modeline sahip olmak isteyen müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kampanya düzenledi. Buna göre, Samsung Galaxy Note9 lansmana özel olarak Vodafone Red’lilerin evlerine Scotty ile teslim edildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Samsung Galaxy Note9 akıllı telefonu Vodafone Pass’li Red tarifeleriyle alan müşteriler, tarifelerindeki ayrıcalıkların yanında YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabiliyor.







- "Teslimatı lansmana özel Scotty ile gerçekleştirdik"





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni modeli Galaxy Note9’u Vodafone Online Mağaza’dan satın alan Vodafone Red müşterilerimize, cihazlarının teslimatını lansmana özel Scotty ile gerçekleştirdik. Piyasadaki en iyi ve gelişmiş özellikleri bünyesinde toplayan bu telefonun, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz.

Vodafone olarak, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz."







