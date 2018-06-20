Yeni Mahalle Belediye Başkanı Yaşar’ın esnaf ziyareti

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, iş yerlerini ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Yaşar, yaptığı açıklamada, Şentepe, Demetevler ve Karşıyaka bölgelerinde faaliyet gösteren esnafı ve taksi duraklarında esnaf ile vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi verip esnafın sorunlarını dinlediğini aktaran Yaşar, "Esnaf toplumu yansıtır. Bir yerde esnaf mutluysa orada millet de mutludur. Çünkü hem alışveriş yapılıyordur, hem de milletin nabzını en iyi esnaf tutar. Hepimizin sıkıntıları var, esnafımızın da sıkıntıları var biliyorum. Ancak bunları hep birlikte kardeşçe el ele aşacağız." ifadelerini kullandı.

Yaşar, vatandaşlardan alınan her kuruş verginin yine vatandaşın hizmetinde kullanıldığını kaydetti.