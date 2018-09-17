Yeni eğitim-öğretim yılı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.



Bozkır Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Erdal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Vali Kemal Katıtaş İlkokulu okul bahçesinde devam eden törende, Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Erdal, Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Koçman, Bozkır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bekir Yıldırım ve Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Mehmet Görür, birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırmızı gül hediye etti.



Vali Kemal Katıtaş İlkokulu Müdür Vekili Mehmet Ali Serin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, İlköğretim Haftası konulu şiirler okundu.

Bozkır’da ilk ders zilinin çalmasının ardından 53 okulda 294 öğretmen iş başı yaparak, 5 bin 317 öğrenci derslerine başladı.