Yeni Çarşı'da çöp konteynerleri

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Yeni Çarşı'ya suni çimle kaplı çöp konteynerleri yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıpranan konteynerlerin düzenli olarak yenileriyle değiştirilmesi çalışmalarında, Yeni Çarşı'da çöp konteynerlerinin daha estetik bir görünüme kavuşması suni çim kaplamalı modeller tercih edildi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, temizliğe önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Suni çim kaplama çöp kutuları Yeni Çarşı'ya renk kattı. Yanına yanaşmaktan çekindiğimiz çöp kutuları çarşının hoş bir aksesuarı oldu. Belediye ve vatandaşlar olarak el ele vereceğiz ve daha temiz bir Niğde'yi birlikte yaratacağız."