Yemeğin ustaları yarıştı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Ustalar yarışıyor" sloganıyla gerçekleştirilen yemek yarışmasında Kayseri, Halep ve Çerkez mutfağından yemekler beğeniye sunuldu.

Kayseri Lokantacılar Odasınca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen yarışma, yemek ve pasta-tatlı olmak üzere iki kategoride yapıldı.

45 yarışmacının daha önce hazırlayıp sunduğu tatlı, pasta ve yemekler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yemeklerin tadı ve lezzeti kadar sunumunu da değerlendiren jüri üyeleri, masaları gezerek yemeklerin tek tek tadına baktı.

Kayseri'nin yöresel yemeği tepsi mantısı, Kayseri yağlaması, geleneksel tatlısı nevzinenin yanı sıra Halep ve Çerkez mutfağından yemekler ile Suriye'deki savaştan kaçarak kente sığınan Suriyelilerin kente kazandırdığı lezzetlerden Halep tatlıları da yarışmada yer aldı.

Tatlı ustası Muhammed Bidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep tatlılarında tereyağı ve fıstık olduğunu, glukoz kullanmadıklarını söyledi.

Tatlılarının hafif olduğunu vurgulayan Bidar, "Şeker hastaları bile yiyebiliyor bu tatlıları, şeker oranı az olduğu için onlara da zarar vermiyor. Kayseri'de tatlılarımız beğeniliyor." dedi.

Çerkez mutfağı ekibinden Cem Ceylan yarışmaya "fıccın" adı verilen yemekle katıldıklarını anlattı.

- "Hamurun kilo yapmadığını dile getiriyoruz"

Yemek hakkında bilgi veren Ceylan, "Pizza büyüklüğünde açtığımız hamurun içine et koyuyoruz. Lahmacunun kapalı olanına benziyor. Biz hamur işlerinin kilo yapmadığını dile getiriyoruz. Biz Çerkezler neredeyse hep hamur işiyle besleniyoruz ancak zayıfız, kilo almıyoruz." diye konuştu.

Yarışmada, üzerinde "Ömer Halisdemir anısına" yazan Türk bayraklı yaş pasta da dikkati çekti.

Yemek yarışmasında, ana yemek kategorisinde Emine Atılmış tarhana çorbasıyla birinci, Semra Çağlar Kayseri yağlaması ile ikinci, Ahmet Damdelen pöç tandır kebapla üçüncü oldu.

Tatlı ve pasta kategorisinde Yılmaz Güney baklava ile birinciliği elde etti. Semra Çağlar valide sultan tatlısıyla, Muhammed Biar Halep de baklavasıyla ikinciliği paylaşırken, Orhan Sarı yaptığı şerbetli tatlıyla üçüncü sırada yer aldı.