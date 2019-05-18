Yeditepe Üniversitesi Milli Mücadele'nin 100. yılını kutladı

İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele’nin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, 100. yılında Yeditepe Üniversitesi’nde, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir ve Ali Fethi Okyar’ın torunu Fethi Okyar’ın da katıldığı etkinlikle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün bulunduğu tek vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bulunan diğer yedi devlet üniversitesinin enstitü yöneticilerini, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlediği sempozyumda bir araya getirdi.

Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tülay Alim Baran öncülüğünde, “Bağımsızlığa İlk Adım 100. Yılında Milli Mücadele” adıyla düzenlenen etkinlikte katılanlar arasında İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir ve Ali Fethi Okyar’ın torunu Fethi Okyar da yer aldı.





- "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, aydın gençler yetiştiriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, yaşamından örneklerle anlattığı Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerin ötesinde bir insan olduğunu belirtti.Türkiye’de Atatürk’ü mottosuna alan tek üniversitenin Yeditepe Üniversitesi olduğunu ifade eden Dalan, gerek İSTEK Vakfı’nda gerekse Yeditepe Üniversitesi’nde, tarihini doğru kaynaklardan öğrenen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, aydın gençler yetiştirdiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Tülay Alim Baran da “Akıl ve bilim çerçevesinde anlamak ve anlatmak isteyenlerin, yüreği ülke sevgisiyle dolu olan herkesin ilk sözü olan Mustafa Kemal Atatürk’e, bağımsızlığa ve egemenliğe giden ilk adımı attığı için, 19 Mayıs’ta attığı adımla Cumhuriyete giden yolu bize açtığı için şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya ise Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi 19 akademisyen ve 19 öğrencinin Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı anısına ortaya koyduğu eserlerden oluşan “İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu”nun üniversiteye bağışlandığını belirtti. Prof. Kaya, “Bu hem 1919’un mayısının 19. gününü unutturmamak hem de sanatçıların Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarının ve vefa borçlarının bir sembolü olarak ‘Benim manevi doğum günüm bugündür’ diyen mareşallerine verilen bir doğum günü armağanıdır. İyi ki doğdun Atatürk.” ifadelerini kullandı.





- “Paşam dün olduğu gibi bugün de emrinizdeyim”





Timsal Karabekir de babası Kazım Karabekir’e ait bir anıyı paylaştı: “Mustafa Kemal Anadolu’ya çıkmış ve bir süre sonra istifa etmiştir. 9 Temmuz günü Kazım Karabekir bir grup süvariyle gelir ve herkes onu tutuklayacak sanırken sert bir asker selamı çakar ve ‘Paşam, dün olduğu gibi bugün de kolordumla emrinizdeyim’ der. İşte, o gün, o konakta İstiklal Harbi başlamış ve kazanılmıştır.”

Gülsün Bilgehan da 100 yıl önce İstanbul’un işgal altında olduğuna, bir tek Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurtuluşa inandığına dikkati çekerek, dedesi İsmet İnönü’nün "Bir ülkede eğer namuslular da namussuzlar kadar cesur olmazlarsa o ülkede kurtuluş yoktur.” sözünü anımsattı.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Fethi Okyar da Bedrettin Dalan’a seslenerek “34 yıl önce İSTEK Vakfı’nı kurarak bize bu çatı altında bulunma ve çalışma şansı oluşturduğunuz için size şükran ve minnet borcumuz var. Bu borcumuzu Atatürk ve dava arkadaşlarının emekleriyle kurulan Türkiye Cumhuriyetinin evlatlarına akıl ve bilim ışığında eğitim ve öğretim vererek ödemeye gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Boğaziçi, Hacettepe, Atatürk, Dokuz Eylül, Ankara ve Erciyes üniversiteleri enstitü yöneticilerinin katıldığı bir oturum gerçekleştirildi ve çeşitli oturumlarda Milli Mücadele’ye ilişkin sunumlar yapıldı. Prof. Gülveli Kaya öncülüğünde, oluşturulan “İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu” da sergisinin açılışının yapıldığı etkinlikte, Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Balay ve bölüm öğretim üyelerinin yönetmenliğinde, 19 bölüm öğrencisinin, 10 oyundan derleyerek oluşturduğu “Kırkyama” isimli gösteri sergilendi.