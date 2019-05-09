Yaylakent'te iftar yemeği evlere servis ediliyor

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde ihtiyaç sahibi aileler için evlere iftar yemeği servisi yapılıyor.

Dev kazanlarda pişirilen 4 çeşit yemek, beldede belirlenen yaklaşık 150 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Kadir Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimsenin yalnız kalmaması için her derde derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Her kapıyı çalarak yardım eli uzattıklarını belirten Dede, "Ramazanın bereketini tüm halkımızla birlikte yaşamak için her mahallemize iftar sofraları yerine, evlere servis yaparak ağırlıyoruz. Gezici iftar araçlarımızla da vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmeyi amaçlıyoruz. Bir tas sıcak çorbayı paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdiler.



