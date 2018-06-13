Yaylada yaralanan epilepsi hastası helikopterle taşındı

KONYA (AA) - Yaylada düşerek başından yaralanan epilepsi hastası hava ambulansıyla kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hadim ilçesine bağlı Dolhanlar Mahallesi Söbüce Yaylası'ndaki annesini ziyarete giden epilepsi hastası Mehmet Yılmaz (42), kriz geçirdiği sırada düştü.

Başından yaralanan Yılmaz, için bölgeye önce 112 Acil Sağlık ambulansı sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz'ın kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine karar verilince, ilçeye hava ambulansı istendi.

Konya'dan havalanan ambulans helikopterin aldığı Mehmet Yılmaz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Yılmaz'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.