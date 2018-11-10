Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir apartmanın çatısındaki su tahliye borusunun içine giren kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Külhan Mahallesi Kültür Sokağı'nda 3 katlı bir binanın çatısından 2 gündür ses geldiğini duyan İlker Aykun, çatı katına çıktı. Yaptığı aramada su tahliyesi için yapılan su borusunun içinde bir yavru kedi olduğunu gördü.

Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan Aykun, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı borunun içinden çıkardı.

Kurtarılan yavru kedi, İlker Aykun'un oğlu Berkay'a teslim edildi.

Kedinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan Berkay ve babası İlker Aykun, kediyi sahiplenip besleyeceklerini ifade ederek, itfaiyecilere teşekkür etti.

