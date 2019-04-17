"Yavaş'ın işçinin tercihine saygı duyacağına inanıyoruz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın işçilere 'farklı bir sendikaya geçin' şekilde bir talimat verdiğine ve böyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyoruz. Ankara halkının oylarıyla gelen Sayın Belediye Başkanımızın, işçinin iradesine ve tercihine saygı duyacağına inanıyoruz." dedi.

Toruntay, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Öz Taşıma İş Sendikasının yaklaşık 23 bin üyesiyle "Taşımacılık" iş kolunun en büyük sendikası olduğunu söyledi.

"Taşımacılık" iş kolundaki 750 bin çalışandan sadece 100 bininin sendikalı olduğuna dikkati çeken Toruntay, 650 bin civarında sendikaya üye olma potansiyeli olan çalışanın bulunduğunu vurguladı.

Üyelerinin yaklaşık 12 binin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Bugsaş, Belka ve Belko şirketlerde olduğunu dile getiren Toruntay, bunlardan 200'ünün çeşitli gerekçelerle istifa ettiğini bildirdi.

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasının, kendi iş kollarında olmamasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesindeki Öz Taşıma İş üyelerini sendikadan istifa için taciz ettiğini iddia eden Toruntay, şunları kaydetti:

"Bu ahlaki değil. Biz oradaki iş yerlerimizde yılbaşında toplu iş sözleşmesi imzaladık. Ortada 3 yıllık bir sözleşme var. Farklı bir iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın bizim iş kolumuzdaki iş yerlerine gelip, 'sizlere daha iyi haklar alacağız' demelerini doğru bulmuyorum. Sendikacılık ahlakı bu değil. Bizler Hak-İş'in ilke ve ahlakıyla sendikacılık yapıyoruz. Toplu iş sözleşmesi devam ederken bir iş yerine gidip de diğer bir sendikadan istifa ettirdiğimiz tek işçi yoktur. Üyelerimizin yüzde 98'i ilk defa sendikalı olan ve ilk defa toplu sözleşme gören çalışanlardır."

Daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamını arzuladıklarını dile getiren Toruntay, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın işçilere 'farklı bir sendikaya geçin' şekilde bir talimat verdiğine ve böyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyoruz. Ankara halkının oylarıyla gelen Sayın Belediye Başkanımızın, işçinin iradesine ve tercihine saygı duyacağına inanıyoruz. Yayımladığı genelgeyle de açıkça 'işçiler serbesttir, herkes işine baksın, Ankara'ya daha nasıl iyi hizmetler yaparız bunun derdinde olalım' denilebilecek doğrultuda. Bütün bunlara rağmen, bazı sendikalar her gün üyelerimize mesaj atıyorlar, iş yerlerine gidiyorlar, taciz ediyorlar."

- "Kıdemde kazanılmış haklar kolay elde edilmedi"

Toruntay, belediye şirketlerinin tasfiyesinin Yavaş'ın takdirinde olduğunu ama işçilerin işini kaybetmemesinin kendileri için önem taşıdığını ifade ederek, 3 yıllık toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye yönetimiyle iletişim halinde olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Bütün üyelerimiz rahat olsun, yanlarında biz varız. Arkalarında Hak-İş var. Ortaya çıkıp şovmenlik yapan sendikacılara da meydanı bırakmayız." diyen Toruntay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Ankara'ya hizmet eden bir belediyenin ve başkanının çalışanları olarak daha çok üretmeye, daha çok hizmet etmeye, eskiden olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Önemli olan işimizi doğru yapmamız. İşimizi doğru yaptığımız sürece de bir sorun kalmayacağını düşünüyoruz."

Toruntay, gündemdeki kıdem tazminatı tartışmalarına da değinerek, kıdemde mevcut haklardan geriye gidişi kabul etmeyeceklerini, çok sayıda çalışanın kıdem tazminatını alamadığını, bununla ilgili kapsamlı bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi.

Tüm çalışanların kıdem tazminatını alabildiği bir sistemi desteklediklerini ifade eden Toruntay, "Yeni sistemde inşallah çalışanlar aleyhine olacak bir şey çıkmaz. Çıkarsa biz bunu asla kabul edemeyiz. Gerekli tepkimizi de koyarız çünkü bu kıdemde kazanılmış haklar kolay elde edilmedi." dedi.