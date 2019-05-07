Yavaş, ASKİ'de brifing aldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, brifing aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'dan faaliyetler, yatırımlar ve projeler hakkında detaylı bilgi alan Yavaş, "Ankara İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı"nın kısa zamanda bitirilmesini istedi.



Kınacı'dan ramazanda vatandaşların su temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri alınmasını isteyen Yavaş, ayrıca merkezden uzak yerlerde yaşayan abonelerin Ankara'ya gelmeden bulunduğu yerde hizmet alması için gerekli çalışmaların hızlandırılması talimatını da verdi.

Yavaş, öğrenci evlerinde suyun indirimli olarak kullanılabilmesi için ASKİ tarafından kriterlerin belirlenerek, gerekli çalışmaların başlatılacağı müjdesini de verdi.

- Personele iş güvenliği uyarısı



Kısa süre önce ASKİ Nallıhan Bölge Müdürlüğü personeli Sedat İşler'in iş kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Yavaş, personeli iş kazaları konusunda daha dikkatli olması için uyardı.



Yavaş, iş güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin titizlikle uygulanmasını isteyerek, "En önem verdiğim konu sizlerin can güvenliği. Yapılacak işlerde her şeyden önce kendi can güvenliğinizi, işçinin can güvenliğini sağlayacaksınız. Koruyucu tedbirler, önlemler alacaksınız. Sizlerden rica ediyorum. İş kazası istemiyorum." ifadelerini kullandı.