KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, yaşlıların yaşam kalitesinin korunmasının, yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Türkoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun projeksiyonlarına göre, 65 yaş üzerindeki nüfusun 2023 yılında 8,6 milyona ulaşacağı, her 10 kişiden birinin 65 yaşının üstünde olacağının tahmin edildiğine işaret ederek, yaşlı nüfusun artan oranının yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirdiğini dile getirdi.

Yaşlılara sevgi ve saygı duyulması konusunda farkındalık oluşturulması için her yıl 18-24 Mart döneminin Yaşlılar Haftası'nın kutlandığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesine gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef; yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin korunması ise yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla da gerçekleşir. Yaşlılarımızın yaşadığı ortamları güvenli hale getirmek için alınacak küçük önlemler arasında; kaymayan paspas veya yer döşemesi seçimi, tutamaklı merdiven, görme derinliğinde algılama bozukluğuna yol açmayacak desenli halı-kilim kullanımı, yeterince aydınlatılmış yaşam alanları, rakamları kolayca seçilebilen telefonlar ve kolayca görülebilecek acil telefon numaraları yerleştirilmesi yer almaktadır."