Yaran dernekleri tek çatı altında toplanıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaran dernekleri bir çatı altında toplanarak federasyon oluşturmak amacıyla İl Dernekler Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Çankırı Valiliği önünde bir araya gelen yaran derneği temsilcileri, Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaran Dernekleri Federasyonu kuruluşu için başvurularını gerçekleştirdi.

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, burada yaptığı konuşmada, yaran kültürünün yaşatılması için derneklerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kültürün geleceğe en doğru şekilde aktarılabilmesi için güç birliği yaptıklarını belirten Absarılıoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız tüm Anadolu'daki sohbet geleneklerini de aynı çatıda buluşturabilmek. Biz aynı kökten beslenen, her bir dalında farklı çiçek açan ve meyve veren bir ağacız. Yedi bölge, yedi renk Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. Atalarımızın mirası kültürlerimizi yaşamak ve yaşatmak için sizler aracılığı ile tüm Anadolu'ya sesleniyoruz. Bizler bugün meşaleyi yaktık, gelin hep birlikte güçlerimizi birleştirerek tüm dünyaya bir mesaj verelim. 'Biz hepimiz kardeşiz ve bizi bölüp parçalamaya kimsenin gücü yetmez' diye haykıralım."