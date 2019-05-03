Yaralı şahin koruma altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi, Çatalhüyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bir tarlada uçamayan bir kızıl şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese geldi.

Ekipler, kızıl şahinin yaralı olduğunu belirledi.

Yaralı şahin, tedavisinin yapılması üzerine Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.







