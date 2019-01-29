Yangında dumandan etkilenen Suriyeli aile tedavi altına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte çıkan yangında 7'si çocuk Suriye uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde Suriye uyruklu 9 kişilik bir ailenin kiracı olarak yaşadığı iki katlı apartmanda sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, anne, baba ve 4 çocuğu ayakta tedavi ederken, 3 çocuğu Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.