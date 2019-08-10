Yalıkavak Marina'dan 3 konser

İSTANBUL (AA) - İskender Paydaş, Emir Ersoy, Kaan Öztürk & Onur Mete 11, 12 ve 13 Ağustos'ta ücretsiz performansları ile Yalıkavak Marina PIAZZA'da sahne alacak.

Yalıkavak Marina'dan yapılan açıklamaya göre, Yalıkavak Marina, bayram tatiline denk gelen 11,12 ve 13 Ağustos'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

11 Ağustos Pazar gecesi, PIAZZA, Emir Ersoy Band’in Latin ezgileri ile yankılanacak. Hareketli salsa, cha-cha ve bolero ritmleri ile dans etmek isteyenlere imkan sunacak. 12 Ağustos Pazartesi gecesi Kaan Öztürk & Onur Mete 90’ların unutulmaz melodileri ile Yalıkavak Marina PIAZZA’da dinleyiciler ile buluşacak.

13 Ağustos Salı gecesi ise müzisyen İskender Paydaş sahnesi ve enerjisi ile PIAZZA’da unutulmaz bir geceye imza atacak. Bütün konserler, saat 21.30’da başlayacak ve Yalıkavak Marina konukları için ücretsiz olacak.