Yalıhüyük'teki ekili tarlalarda incelemeler yapıldı

KONYA (AA) - Yalıhüyük Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ekili tarım arazilerinde inceleme yaptı.

İlçe Müdür Vekili Mevlüt Semerci, yaptığı açıklamada, bahar mevsiminin gelmesiyle ilçede tarımsal faaliyetlerin arttığını söyledi.

Yalıhüyük'te toplam 40 bin 304 dekar ekim tarım arazisi bulunduğunu ifade eden Semerci, şunları kaydetti:

"Bunun yaklaşık 27 bin dekarı buğday ve arpa. Müdürlüğümüz tarafından hububat ekili arazilerinde yapılan kontrollerde bitki gelişiminin iyi olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak arazilerde herhangi bir hastalık ve zararlı ile karşılaşılmamıştır. Hububatta geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı yabancı ot mücadelesinin yapılma döneminin geldiği çiftçilere bildirilmiştir. Hububatta genel zararlılardan olan süne ve kımıl mücadelesi ile ilgili müdürlüğümüz tarafından önümüzdeki günlerde arazilerde gözlemler yapılacak olup yoğunluğa göre mücadele şekli üreticilere tavsiye edilecektir."

