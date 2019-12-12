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Yalıhüyük'te ustalar kursiyerlerle buluşmaya devam ediyor
KONYA (AA) - Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte farklı meslek gruplarından gelen ustalar kursiyerlere mesleki deneyimlerini anlatmaya devam ediyor.Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin...
Genel 12.12.2019, 12:12
KONYA (AA) - Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte farklı meslek gruplarından gelen ustalar kursiyerlere mesleki deneyimlerini anlatmaya devam ediyor.
Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin bu ayki katılımcıları kaloriferci ve elektrik ustaları oldu.
Katılımcılara günün sonunda Yalıhüyük Halk Eğitimi Mustafa Metli tarafından katılım belgesi verildi.
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