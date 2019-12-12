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Yalıhüyük'te ustalar kursiyerlerle buluşmaya devam ediyor

KONYA (AA) - Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte farklı meslek gruplarından gelen ustalar kursiyerlere mesleki deneyimlerini anlatmaya devam ediyor.Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin...

Genel 12.12.2019, 12:12
Yalıhüyük'te ustalar kursiyerlerle buluşmaya devam ediyor
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KONYA (AA) - Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte farklı meslek gruplarından gelen ustalar kursiyerlere mesleki deneyimlerini anlatmaya devam ediyor.

Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin bu ayki katılımcıları kaloriferci ve elektrik ustaları oldu.

Etkinlikte Makine Mühendisi Abdullah Değerli, kursiyerlere soba ve kalorifer yakma konusunda dikkat edilecek ayrıntıları anlattırken, Elektrik Teknikeri Fatih Atalay da, elektrik, doğru elektrik kullanımı ve yapılması gerekenler hakkında kursiyerleri bilgilendirdi.

Katılımcılara günün sonunda Yalıhüyük Halk Eğitimi Mustafa Metli tarafından katılım belgesi verildi.

#Halk Eğitim Müdürlüğü #kursiyerler #ustalar #Yalıhüyük
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