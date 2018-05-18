Yalıhüyük'de süne ile biyolojik mücadele

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde hububat alanlarına önemli düzeyde zarar veren "süne" zararlılarını önlemek amacıyla biyolojik mücadele başlatıldı.

Hububat bitkisinin öz suyunu emerek verimin ve kalitenin büyük oranda düşmesine sebep olan süne ile biyolojik mücadele kapsamında buğday ekili alanlara, içerisinde süne yumurta paraziti bulunan salım çantacıkları bırakıldı.

Biyolojik mücadelenin zirai ilaçlama gibi insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmadığını dile getiren Yalıhüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, hububat alanlarında süne zararlısından kaynaklanan zararları en aza indirmek istediklerini belirtti.

