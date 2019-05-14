Yalıhüyük'de HEM etkinliği

KONYA (AA) - Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün davetlisi olan emekli İmam Hatip ve Yalıhüyük Kurucu Belediye Başkanı Hayrullah Uçar Ustalar kursiyerlerle buluştu.

Bebek odası takımları dikimi kursuna katılan bayan kursiyerlere hitap eden Hayrullah Uçar, kadınların İslam dininde ikinci sınıf insan olmadığını söyledi.

Uçar ayrıca Yalıhüyük ortaokulunda düzenlenen uygulamalı tiyatro kursunda öğrencilere okumanın dindeki ve hayattaki yerinden bahsederek öğrencilerin çalışma konusunda gayretli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Yaşamından örnekler veren Emekli İmam Hatip ve Yalıhüyük kurucu Belediye Başkanı Hayrullah Uçar, Yalıhüyük'ün ilçe olmasındaki verdiği çabalardan bahsetti.



Konu ile ilgili bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli, "Projenin en önemli amacının kendini yetiştirmiş ve topluma örnek olmuş insanları kursiyerlerle buluşturmak onların bilgi ve becerilerini örnek almalarını sağlamak hedeflenmiştir." dedi.