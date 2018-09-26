Yalıhüyük Belediyesinden öğrencilere çanta desteği

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesince 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede öğrenim gören yüz öğrenciye okul çantası hediye edildi.
İlçede bulanan ilk, orta ve liselerde öğrenim gören öğrencilere okul çantası dağıtan Belediye Başkanı Hasan Koçer, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarı getirmesini temenni etti.
Eğitime desteklerinin süreceğini belirten Koçer, "İlçemizde öğrenim gören yüz öğrencimize çanta hediye ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de yeni projelerle, yeni desteklerimizle eğitim camiamızın hizmetinde olacağız." dedi.
Çanta dağıtım programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban, Belediye Meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.