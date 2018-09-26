Yalıhüyük Belediyesinden öğrencilere çanta desteği

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesince 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede öğrenim gören yüz öğrenciye okul çantası hediye edildi.İlçede bulanan ilk, orta ve liselerde öğrenim gören öğrencilere okul...