Yabancı öğrenciler şehitler anısına fidan dikti

ESKİŞEHİR (AA) - İl Göç İdaresi, Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yabancı uyruklu çocuklar 300 şehit anısına 600 fidan dikti.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir Hasırca Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın birçok farklı bölgesinden Eskişehir'e gelen çocuklarla şehitler anısına 600 fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, aynı zamanda doğal hayatı düşünerek kamp merkezinin çeşitli noktalarına 15 kuş yuvası astıklarını kaydetti.

İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız ise Türkiye'nin gönlünü her milletten misafirine açtığına değinerek, Eskişehir'e birçok farklı ülkeden gelen çocuklarla bayramı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriye, Irak, Afganistan gibi pek çok ülkeden gelen çocuklarla şehitler için fidan diktiklerini kaydeden Akyıldız, "Öğrenci kardeşlerimiz ilimizdeki tüm şehitlerimiz adına 600 fidan dikiminde bulundu. Etkinlikte emeği geçen Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılayına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk Kızılayı Derneği Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise çocukların diktiği her bir fidanın dünya barışı ve huzuruna katkı sağlayacağını vurguladı.